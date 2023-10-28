شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العطار يقدم "السحر الخفى لأعمدة المجتمع" على مسرح الفلكى بمهرجان دى-كاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُقدم المخرج أحمد العطار العرض الأول في الوطن العربي لمسرحيته "السحر الخفي لأعمدة المجتمع" على مسرح الفلكي في أيام 2، 3، 4 نوفمبر المقبل ضمن فعاليات الملتقى الدولي للفنون المعاصرة " دي-كاف" مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة.

المسرحية هي إنتاج مشترك بين السويد ومصر، وتم عرضها للمرة الأولى في شهر يناير 2023 على المسرح الدرامي الملكي بالسويد "دراماتين"، والعرض ينغمس بعمق في منظومة الأسرة ليكمل ثلاثيته المسرحية "الحياة حلوة" عام 2000، مسرحية "العشاء الأخير"عام 2014، مسرحية "ماما" عام 2018 ، ويدور العمل حول قصة أسرتين بدلًا من أسرة واحدة، يلخصان مفاهيم الثراء والقوة والفساد، مفاهيم مركزية نراها على خشبة المسرح. أما الأسرة الأولى فهي من سوريا والثانية من السويد، وما يجمعهما معـًا هو رفضهما لزواج ابنيهما القريب، حيث تتحول علاقتهما من مجرد علاقة عابرة إلى علاقة مركبة تتحول لفرصة تجارية يمكن انتهازها من أجل ثراء أكثر، وخلال هذه الرحلة تكتشف الأسرتان المساحات المشتركة بينهما والمتجاوزة للكراهية النمطية.

كتب العطار نص مسرحية "السحر الخفي لأعمدة المجتمع" مع الكاتبة والدراماتورج السويدية فيليسيا أولي، وتستكشف المسرحية أفكار عن الحب والسياسة والطبقات الاجتماعية والتداخلات بينها من خلال رصد حالة التفكك داخل أسرة واحدة، ويقول المخرج أحمد العطار: "إن المسرحية تصور التعقيدات والفوارق الدقيقة للعلاقات الإنسانية، وتتناول أيضا جائحة الكوفيد، والاتجار باللقاحات، والعديد من الأحداث الأخرى المثيرة للاهتمام.

يعتبر العطار أول كاتب ومخرج عربي يتم تكليفه من قبل مسرح "دراماتين" لتقديم عرض على خشبته، والمعروف بأنه المسرح الوطني السويدي للدراما المنطوقة، وأحد أهم وأشهر مسارح السويد، الذي تأسس في عام 1788 ويضم خمس خشبات مسرح تستقبل سنويًا أكثر من ألف عرض مسرحي.

تجمع المسرحية فريق عمل مميز ومتعدد الثقافات من سوريا ومصر والسويد، من بينهم الممثلون عادل درويش وألكسندرا جونسون وشارلوتا أكربلوم، ودانكان جرين، وهيلين الجنابي، عيسى عويفة، لينيا فيلين، محمد إسماعيل، مونيكا ستنبك، ناندا محمد، ناتالي فارلي، علا حسامو، سرجان ندجيبوفسكي، مصمم الديكور والملابس حسين بيضون، المؤلف والمنتج الموسيقي حسن خان، مصمم الإضاءة تشارلي أستروم. مسرحية السحر الخفي لأعمدة المجتمع إنتاج المسرح الملكي السويدي للدراما (دراماتن)