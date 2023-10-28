شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى شتا ابن عمرو عبد الجليل فى فيلم "درويلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان حسنى شتا، شخصية شاب يدعى "ريتو" ضمن أحداث فيلم "درويلة"، حيث يظهر في دور ابن الفنان عمرو عبد الجليل، وهو مدلل لأبيه ومهوس بالغناء.

فيلم "درويلة" انطلق تصويره بداية شهر أكتوبر الجارى، تأليف محمد دياسطى وإخراج معوض إسماعيل وبطولة عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، نهال نور وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداث العمل في إطار الغموض والأكشن.

شارك الفنان حسنى شتا في رمضان الماضى بمسلسل "الكتيبة 101" بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

كما شارك كضيف شرف في مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.