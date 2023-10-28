شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية لفلسطين.. ويجز يشارك فى مظاهرة أمريكية تضامنًا مع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مطرب الراب ويجز عبر حسابه على "إنستجرام"، فيديو أثناء مشاركته في إحدى المظاهرات في أمريكا، لدعم غزة وتنديدًا بما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في قطاع عزة، خاصة بعد قطع الاتصالات والإنترنت مساء أمس، وسط هتافات "فلسطين حرة".

وقال ويجز خلال الفيديو: "نحن الآن في أمريكا وهذه المظاهرة لأن اليهود الذين يعيشون هنا خرجوا لقول إنهم يرفضون المجزرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، أنا سعيد وأتمنى أن يفوق الناس".

وكان ويجز حرص في وقت سابق على دعم القضية الفلسطينية من خلال حفله بكندا، وذلك ضمن فعاليات حفلاته خارج مصر الفترة الحالية مؤكداً أنهم كانوا سيقدموا على خطوة إلغاء تلك الحفلات إلا أنهم فضلوا استغلالها لصالح غزة بالتنويه لها وما يحصل على الأرض واستغلال الحفلات لدعمهم سواء عبر التبرع لأهالينا في غزة أو بالحديث حول القضية الفلسطينية.

كما تم تداول صور لـ ويجز من الحفل وهو يرفع علم فلسطين، وجمهوره يهتف من خلفه الحرية لفلسطين.

وكان الاتحاد الدولي للاتصالات أدان انقطاع الاتصالات في غزة، داعيا إلى الاستعادة الفورية والوصول المنقذ للحياة إلى الشبكات، وأكد الاتحاد الدولي أنه يجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات.

وقال الاتحاد خلال حسابة الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي " X ": يدرك الاتحاد الدولي للاتصالات أن خدمات الاتصالات هي شريان الحياة مشددا علي الحق الأساسي في الاتصال وحماية الأرواح.

وكانت وكالات الأمم المتحدة، قالت إنها فقدت الاتصال بموظفيها المحليين فى قطاع غزة، قائلين: "يبدو أن معظم قدرات الاتصال فى القطاع قد توقفت.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، على حسابه الرسمي (X)، إن "المنظمة فقدت الاتصال بموظفيها وكذلك مع منشآتها الصحية والعاملين الصحيين وبقية شركائنا الإنسانيين على الأرض".