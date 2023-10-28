بعد غياب 22 عاماً.. كريم عبد العزيز يعود للمسرح في موسم الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعود الفنان كريم عبد العزيز إلى خشبة المسرح من جديد بعد غياب أكثر من 22 عاماً منذ قدم مسرحية “حكيم عيون” مع الراحل علاء ولي الدين والفنان أحمد حلمي.

ويقدم كريم خلال موسم الرياض الحالي مسرحية “السندباد” حيث أعلنت الشركة المنظمة لفعاليات موسم الرياض، عن المسرحية ضمن العروض المشاركة في هذه الدورة.

وطرحت الصفحة الرسمية لفعاليات موسم الرياض البوستر الدعائي الأول لمسرحية “السندباد” استعداداً لعرضها يوم 18 من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل على مسرح محمد العلي.

من ناحية أخرى، يواصل كريم عبد العزيز، تصوير أحداث مسلسله الجديد “الحشاشين”، المقرر أن ينافس به في سباق دراما رمضان 2024.

تدور أحداث المسلسل في القرن الحادي عشر، حول قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، والتي نشرت الرعب في العالم بسبب استهدافها الخصيات المهمة والبارزة واغتيالها، ويشارك ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية منهم أحمد عيد، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.