إبنة إيمان البحر درويش تكشف تطورات حالة والدها الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت أمنية ابنة الفنان إيمان البحر درويش عن تطورات حالة والدها الصحية في الوقت الحالي، وذلك بعد إعلانها عن تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، حيث كانت نشرت صورة له على فراش المرض أثارت قلق الجمهور، وانتشرت بشكل واسع على السوشيال ميديا.

وقالت “أمنية”: إن حالة والدها الصحية مستقرة في الوقت الحالي، وإنه ما زال متأثرًا بالوعكة الصحية الشديدة التي ألمت به قبل فترة.

وكانت ابنة إيمان البحر درويش قد نشرت على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قبل أشهر، صورة لوالدها وهو على فراش المرض بعد تعرضه لوعكة صحية ألمَّت به، وتظهر الصورة مدى تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير، وعلقت، على الصورة قائلة: “سيشهد التاريخ، إن دا بقى الفنان إيمان البحر درويش”.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي على “تويتر” “هاشتاغ” إيمان البحر، وعلق نشطاء “تويتر”، على الصورة المتداولة، حيث قالت إحدى المتابعات: “معقولة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب الفنان المحترم إيمان البحر درويش.. لا إله إلا الله يا رب.. صورة مؤلمة بجد”.