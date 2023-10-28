غادة عبد الرازق تردّ على منتقدي “صيد العقارب”.. ما علاقة نادية الجندي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت الفنانة غادة عبدالرازق عدم قلقها من المقارنة التي يسعى البعض لعقدها بينها وبين الفنانة نادية الجندي بسبب تقديمها مسلسل “صيد العقارب” الذي قدمته الجندي قبل عدة أعوام وتحديداً عام 1991 في فيلم “عصر القوة”، والمأخوذة قصته عن فيلم “الأب الروحي”، من تأليف بشير الديك.

وقالت غادة في تصريح خاص لـ”لها” إن الحكم على المسلسل سابق لأوانه، وأن الشخصية الواحدة يمكن تقديمها بأكثر من شكل.

يذكر أن غادة قد أعادت من قبل تقديم فيلم “الباطنية” الذي قدمته نادية الجندي في فيلم عام 1980، في مسلسل حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

وكان المؤلف باهر دويدار، قد كشف في تصريحات سابقة عن تفاصيل المسلسل الجديد الذي يكتبه لتخوض به غادة عبد الرازق موسم رمضان 2024.

وقال دويدار: “تعاقدت على مسلسل مع غادة عبد الرازق في رمضان 2024، أحداثه تدور في إطار اجتماعي تشويقي، والفكرة معايا وبشتغل عليها من عشر سنين، تحديداً من 2014، بكتبه وبحلم إنه ينزل”.

وتابع: “كان نفسي أشتغل مع غادة من زمان، وبوعد الناس إنه هيعجبهم إن شاء الله، ونتعشم إنه يكون مسلسل مهم في موسم رمضان.

مسلسل “صيد العقارب”، تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وهو مكوّن من 15 حلقة.