تايلور سويفت تصبح مليارديرة بعمر 33 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تمكنت النجمة تايلور سويفت من تحقيق مليارها الأول ودخولها رسمياً إلى أصحاب الملياردات بعد نجاح فيلم Eras tour concert الذي صُوِّر خلال جولة موسيقية للنجمة، و تصدّر صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية بعائدات تتخطى 32 مليون دولار، إضافة إلى حفلاتها الغنائية الناجحة في الولايات المتحدة الأميركية.

وذكر تقرير صحافي لمجلة “بلومبرغ نيوز” أن المغنية الشهيرة، أصبحت رسمياً مليارديرة، بعد أن وصلت ثروتها الصافية لـ 1.1 مليار دولار، وذلك بالتزامن مع نجاح فيلمها الموسيقي Eras Tour وتحطيمه للأرقام القياسية في شباك التذاكر بأكثر مم 92.8 مليون دولار خلال حفل الافتتاح فقط.

وأوضح التقرير أن جولة تايلور الأخيرة Eras Tour، حققت أموالاً تعادل ما حققته اقتصادات البلدان الصغيرة، كما أنه من المتوقع أن يكون تسجيلها الجديد لألبوم عمره تسع سنوات، والذي يحمل اسم 1989، أحد أكثر التسجيلات مبيعا لهذا العام، إضافة إلى الإيرادات القياسية التي حققها فيلمها التسجيلي الأخير، والتي تخطت الـ 125 مليون دولار أميركي.

ووصفت بلومبرغ تحليلها بأنه “محافظ”، ويستند فقط إلى “الأصول والأرباح التي يمكن تأكيدها أو تتبعها من خلال الأرقام المعلنة” من قبل المغنية والحفلات، مع الأخذ في الاعتبار القيمة المقدرة لمنازلها الخمسة والتي تتخطى الـ110 مليون دولار) وأعمالها الموسيقية التي تتخطى أرباحها الـ400 مليون دولار لألبومها الصادر عام 2019. إضافة إلى الأرباح التي تحققها من صفقات البث المباشر من يوتيوب وسبوتيفاي والتي تتجاوز الـ120 مليون دولار. وهناك أيضاً مبيعات ألبوماتها والتي تصل إلى 80 مليون دولار، وتذاكر الحفلات والبضائع المقدرة بأكثر من 370 مليون دولار، وكل ذلك يحسب بعد خصم ضريبة الدخل، وتكلفة الرحلات الغنائية وتكاليف السفر، والعمولات المدفوعة للمديرين والوكلاء.

وأكد تقرير بلومبرغ أن تايلور ومدير أعمالها والممثلون عنها رفضوا التعليق على التحليل المالي الخاص بها، في حين تتجاهل المغنية الأمر بشكل كامل وتتواجد بإستمرار مع حبيبها الجديد لاعب كرة القدم الأميركي ترافيس كيلسي الذي يسافر معها في جولاتها الموسيقية.

وقال مصدر لـ ET: “ترافيس وتايلور معا دائما… إنهم جادين جدا بشأن حياتهم المهنية، والعاطفية، ويريدان إظهار الدعم لبعضهما البعض كلما أمكن ذلك”.