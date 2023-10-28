نصيحة من تامر حسني لجمهوره لتخطي المراحل الصعبة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم المصري تامر حسني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، منشوراً وجه من خلاله نصيحة لجمهوره لعبور المرحلة التي نعيش فيها في الوقت الحاضر.

وكتب تامر قائلاً: “إحنا في فترة من حياتنا عمرنا ما عدينا بيها قبل كده والكل تعبان وكتير مننا محتارين وكتير تايهين ومستغربين ومش مصدقين اللي بيحصل واللي شايفينه قدام عنينا”.

وتابع: “دلوقتي كنت بسمع شيوخ كتير بيتكلموا عن إننا لازم نقرب لربنا عشان ده الحل الوحيد لكل الأديان عشان نخرج من الضلمة اللي عايشينها للنور”.

واختتم: “في النهاية إننا نقرب لربنا أكتر أكيد حاجة أحسن وأكيد أحسن إننا نفتح القرآن ونقرأ فيه.. قراءة القرآن في حد ذاته أصلاً ثواب كبير.. سبحان الله وبحمده جمعة مباركة على الجميع”.

وكان تامر حسني قد كتب عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” منشوراً يعلن من خلاله تضامنه مع أهل غزة، داعياً جمهوره للتبرع للهلال الأحمر المصري من أجل فلسطين.

وقال: “تبرعوا للهلال الأحمر المصري لمساندة إخوتنا وأطفالنا وأهالينا أبرياء غزة… المرة دي أكتر من أي مرة أرجوكم أرجوكم اللي يقدر يتبرع بأي شيء وبأي رقم ولو بسيط ياريت ما يتأخرش”.