مكسيم خليل: "غزة..مبتورة عن وطنها"

ميرنا وليد - بيروت - علّق الممثل السوري مكسيم خليل على قطع إسرائيل الإتصالات والإنترنت عن غزة، اذ كتب: "غزة الآن خارج التغطية، اخبرو العالم ان هناك بقعة على هذه الارض تباد .



اخبرو العالم ان شعباً فلسطينياً يحرق بصمت .

لا تدعو الخبر يعبر هكذا ..انشرو انشرو ..

غزة مقطوعة عن عالمها الخارجي ..مبتورة عن وطنها..

لا تتوقفو و لا تيأسو..انشرو و اخبرو اولادكم و احفادكم ..الحقيقة ..بعيداً عن اصحاب العقول "المغسولة".

نحن ابناء هذا الجيل من سينقل وقائع "المحارق" التي عاشتها شعوبنا ..

نحن من سيفضح كذب التاريخ الذي يكتبه القتلة..كل القتلة.. من قتلة الانسان …مروراً بقتلة الكلمة والحرية و الفكر و الشجاعة وصولاً الى قتلة الأمل.

حمى الله الشعوب المخذولة منكم..

ياقتلة الأمل .

تباً للظلم..تباً للخلاص الفردي".