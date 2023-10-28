نجمة شهيرة: "لا تحب قبل ما تجمع المهر"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت مشهورة مواقع التواصل الإجتماعي إيلاف الزهراني جدلا كبيرا بين الجمهور بعد كلامها الأخير حول المال والحب، قائلة: "إذا انت طفران خلي قلبك ومشاعرك لمدة خمس سنين على جمب ولا تحب قبل ما تجمع المهر".



وردّ عليها أحد المتابعين بالقول: "يتهيأ لي إيلاف الزهراني انسانة كويسة، لكن هذا الرأي المنسوب لها يتناقض مع الأخلاق الانسانية، ويعزز للمادة، الحياة مبنية على وجود اصحاب دخل محدود مثلما هناك يوجد اغنياء. أما الزواج والحب فهو حاجة انسانية مثل الأكل والشرب، وللعلم ترى المال زائل وفي أي لحظة قد يتحول الانسان من ثراء إلى فقر، والنماذج كثيرة،لذا لو كنت صاحب أموال لاتنسى أن الله هو من رزقك هذا، ولا تنسى تمنح المستحقين حقوقهم، والأهم تتعاطف مع احتياجاتهم وتعززها..".