كريستيانو رونالدو بكلام لافت عن المملكة العربية السعودية

ميرنا وليد - بيروت - عبّر نجم كرة القدم العلامي كريستيانو رونالدو عن حبه الكبير للمملكة العربية السعودية، اذ قال: "يشرفني أنني عشت في السعودية لمدة ٩ شهور وأن اكون جزءًا من هذه الدولة الرائعة".



على صعيد آخر كان قد تفاعل رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، مع احتفال لاعبي النصر باليوم الوطني للمملكة مؤخرا، ومع كلمات البرتغالي كريستيانو رونالدو باللغة العربية بشكل خاص.

وانتشر مقطع فيديو ، أظهر كواليس تحضيرات لاعبي الفريق للاحتفال باليوم الوطني السعودي، وهم يرتدون الزي التقليدي للمملكة.