ميرنا وليد - بيروت - عبّر نجم كرة القدم العلامي كريستيانو رونالدو عن حبه الكبير للمملكة العربية السعودية، اذ قال: "يشرفني أنني عشت في السعودية لمدة ٩ شهور وأن اكون جزءًا من هذه الدولة الرائعة".
على صعيد آخر كان قد تفاعل رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، مع احتفال لاعبي النصر باليوم الوطني للمملكة مؤخرا، ومع كلمات البرتغالي كريستيانو رونالدو باللغة العربية بشكل خاص.
وانتشر مقطع فيديو ، أظهر كواليس تحضيرات لاعبي الفريق للاحتفال باليوم الوطني السعودي، وهم يرتدون الزي التقليدي للمملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو بكلام لافت عن المملكة العربية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.