فتاة تحوّل نفسها لـ أديل-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت فتاة الجمهور بنشرها مقطع فيديو يظهر تحولها للنجمة العالمية أديل من خلال استخدام مساحيق التجميل، اذا لامست الشبه بدرجة كبيرة، وذلك بمناسبة الهالوين.

ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين.

وكانت تألقت أديل بظهورها من حفلها الأخير، فقد ارتدت فستاناً طويلاً باللون الأسود مكشوف الكتفين، وزين بخطوط باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.

وكانت أطلت أديل على الجمهور بفستان أسود من قماش كريب الحرير المزدوج، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني جورج حبيقة.

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