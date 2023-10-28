أهل مصر.. ملتقى أطفال المحافظات الحدودية يزور جبال الملح ببورسعيد



ياسر رشاد - القاهرة - زار أطفال ملتقى المحافظات الحدودية المشاركين فى فعاليات الأسبوع الـ27 ، فى ثانى أيامها ضمن مشروع أهل مصر والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة ، وبرئاسة عمرو البسيوني، جبال الملح بمدينة بورفؤاد بمحافظة بور سعيد.



جاء ذلك بحضور المخرج المسرحي أحمد السيد عضو اللجنة العليا المشرف العام على المشروع ، ولاميس الشرنوبي، وكيل الوزارة المشرف التنفيذي لملتقى أطفال المحافظات الحدودية.

الميس الشرنوبى

وانتقل الأطفال عن طريق المعدية بين بورسعيد وبورفواد، إلى جبل الملح لالتقاط بعض الصور التذكارية، وسط بهجة وسرور، حيث يعتبر الجبل من أهم المزارات السياحية بالمدينة.

استمع الأطفال لتفاصيل ومعلومات حول جبل الملح وتاريخ إنشاء جبال الملاحات بالمدينة منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث يتم استخراج الملح من البحر المتوسط، وتملأ به الأحواض، ويوضع عليها بكتريا نافعة، ثم يتم تعرضه إلى الشمس، حتى تتبخر المياه ويترسب الملح، بعد ذلك يدخل الملح إلي المصانع لتكريره لينتج عنه ثلاثة أنواع من الملح "الناعم، الخشن، المجروش"، كما يتميز بلونه الأبيض، ويساعد على إخراج الطاقة السلبية من الجسم.

وشهدت زيارة جبال الملح ببورفؤاد لعب ومرح وغناء ورقص أطفال ملتقى المحافظات الحدودية



جبال الملح



جبال الملح أحد المعالم السياحية بمدينة بورفؤاد اذ اصبحت وجهة للسياحة الداخلية، حيث الطبيعة الساحرة، والجمال، فهى تشبه جبال الجليد عند رؤيتها.

تم إنشاء جبال الملح في بورسعيد

بجبال الملاحات ببورفؤاد عام 1856 فى عهد الاحتلال الفرنسي في البداية، ثم بعد تأميم قناة السويس عام 1954 ام تطويرها، وتبلغ مساحتها 6 ملايين و822 ألف متر مربع.



دكان الملح



وتجول المشاركون فى الملتقى داخل دكان الملح الذى كشف المسؤولون عنه العديد من الفوائد لمنتجات الملح.

فوائد صابون الملح الصخري

تطهير البشرة من الميكروبات وتطهير الجروح ويعالج حب الشباب ويعالج أيضًا بعض الأمراض الجلدية كالأكزيما والصدفية عن طريق فتح المسام تقشير البشرة باستخدامه مع بعض الزيوت النباتية كزيت الزيتون .

فالاستخدام المنتظم لحمامات المياه المالحة يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويحافظ على الرطوبة المتوازنة للجلد.

طريقة الاستخدام تكون بوضع ماء على الوجه يعفيه القيام بتدليك.



اباجورة الملح

أباجورة الملح تبعث طاقة ایجابیة ملحوظه بالمكان فعند تعرض الملح السيوي لحرارة اللمبة يولد أيون الاكسجين الذي ينتشر في جميع انحاء الغرفة وتقلل من اضرار الآشعة الكهرومغناطيسية للاجهزة الالكترونية كما انها تسحب الطاقة السلبية من المكان، فتعطى جوًا صحيًا وإضاءة ساحرة ونومًا هادئًا.

التميز بقدرتها على استيعاب حركة السكين فتجعل عملية التقطيع أسهل كثيرا. تعتبر من الألواح الأكثر ثباتا على الأسطح

حمام الملح

أملاح الاستحمام تحقق العديد من الفوائد الصحية للأشخاص الذين يعانون من ألم العضلات، آلام المفاصل، التهاب المفاصل مشاكل الدورة الدموية و الصداع، والقلق والتوتر فضلا عن بعض أمراض الجلد مثل الإكزيما، والجاف والحكة.

نضيف الملح في الماء الدافئ لم استرخى في الحوض لمدة 12 دقيقة على الأقل، أو 20 دقيقة في حالة علاج الإمساك ويمكن أن توفر إضافة الزيوت الأساسية، مثل: اللافندر أو النعناع، فوائد إضافية، مثل الاسترخاء وتحسين الحالة المزاجية.

اقراص الملح الصخري

تعمل اقراص الملح الصخري على منع الرطوبة والروايح و الحشرات ويمكن وضعها في اركان المنازل وتخزين الملابس كما يمكن وضعها في جميع انواع البقوليات كالارز و العدس و القول وغيرها، إذ تمنع الرطوبة والتسوس.

منزل السادات



وانتقل المشاركون في الملتقى إلى مشاهدة منزل الرئيس محمد انور السادات في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.



والتقت الجميع الصور التذكارية امام المنزل الذي شهد خطط حرب أكتوبر 1973.



مشروع أهل مصر

مشروع أهل مصر أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، المقدم لأبناء المحافظات الحدودية الستة شمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح، ويهدف للحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.

تضم اللجنة العليا للمشروع المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وينظم فعاليات الأسبوع الثقافي الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. چيهان الملكي.



