التفاصيل الحقيقية لـ مسرحية محمد سعد "على بابا"

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق مسرحية "على بابا " لطرح العرض المسرحي خلال فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة، المسرحية بطولة النجم محمد سعد.

وقال محسن رزق مخرج المسرحية، إن انتهت اللمسات النهائية في كتابة السيناريو، ومن المقرر أن فريق العمل بيدأ البروفات في القاهرة، وكذلك رسم ملامح الديكور والملابس قبل السفر إلى السعودية.

وتدور أحداث المسرحية حول اختبار الأمانة، حيث سيظهر محمد سعد بدور ميكانيكي سيارات أمين، ينتقل إلى عالم وزمن آخر، ويطلق عليه اسم "|علي مرسيدس|" في العالم الجديد، ويواجه مجموعة تحديات تحتم عليه الاختيار بين مبادئه ومصالحه، فهل سيتعاون مع العصابة، أم سيصمد ويرفض خيانة ضميره؟.

يشارك في بطولة مسرحية "علي بابا" بجانب محمد سعد، كل من سامي مغاوري، دينا محسن «ويزو»، حسن عبد الفتاح وآخرين.

نبذة عن محمد سعد

محمد سعد هو ممثل مصري،بدأ مشواره الفني بدور صغير في مسلسل "مازال النيل يجري"، وتلاه عدة أدوار صغيرة في العديد من الأفلام منها "الطريق إلى إيلات"و"الجنتل"عام 1997، ومسلسل "مين ميحبش فاطمة" مع الفنان أحمد عبدالعزيز.

لكن انطلاقته الحقيقية كانت مع شخصية اللمبي التي قدمها لأول مرة في فيلم المخرج شريف عرفة "الناظر"، ثم انتقل بها وقام بأول بطولة مطلقة له في فيلم "اللمبي" عام 2002، وتوالت أدواره بعد ذلك التي اعتمدت أغلبها على شخصية غريبة الأطوار يبتدعها بنفسه ويطلق عليها اسمًا غريبًا مثل عوكل، بوحة، تتح، بوشكاش، وغيرها الكثير.

شارك في أعمال "محمد حسين، الكنز، حياتي مبهدلة".