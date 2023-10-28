"أنا وابن خالتي" على شاشات السينما 13 ديسمبر

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الشركة المنتجة لفيلم "أنا وابن خالتي" عن البوستر الدعائي للفيلم، إذ تصدرنجم الكوميديا بيومي فؤاد بصحبة الفنان القدير وسيد رجب، والمقرر طرحه يوم 13 ديسمبر المقبل، بجميع دور العرض السينمائية ليكون أول الأفلام المشاركة في قائمة أفلام موسم رأس السنة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول منافسة مستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل، كما يناقش الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة لايت كوميدي.

فيلم "أنا وابن خالتي" يشارك في بطولته بيومي فؤاد، سيد رجب، ميمي جمال، هنادي مهنا، إنعام سالوسة، ومن تأليف دعاء عبدالوهاب وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد صالح.

ومن المعروف أن شارك النجم بيومي فؤاد بـ 3 أفلام جديدة يتم طرحهم دفعة واحدة،الفترة الماضية.

البداية بفيلم "وش في وش" الذى يطرحه، ويشارك في بطولته بيومى فؤاد إلى جانب محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في اطار اجتماعى لايت.

ويشارك بيومى فؤاد أيضاً في بطولة فيلم "العميل صفر"، وهو بطولة أكرم حسنى، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، فيدرا، إسماعيل فرغلي، الممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، أيمن الشيوي، أيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

الفيلم الثالث هو "مندوب مبيعات" الذى يتصدر بيومى فؤاد بطولته ، ويشارك في بطولته أيتن عامر، أحمد فتحى، إسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، يسرا المسعود، إيمان يوسف، وائل عونى، أيمن قنديل، منى فاروق، ولمياء كرم وعدد من نجمات السوشيال ميديا، وتأليف وإخراج حامد صالح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى كوميدى مع خط رومانسي حول العلاقات العاطفية والزوجية.

نبذة عن بيومي فؤاد

بيومي فؤاد هو ممثل مصري، ولد في القاهرة في 16 يونيو من عام 1965، تخرج ضمن الدفعة الأولى لمركز الإبداع الفني، في قسم الإخراج

بدأ العمل سينمائيًا بأدوار صغيرة في أفلام، مثل: "احكي يا شهر زاد، أسماء، 678"، بالإضافة إلى أعمال تليفزيونية مثل: "أبواب الخوف، رقم مجهول، اسم مؤقت".

زادت شهرته مع مشاركته في مسلسل "الكبير قوي" بأجزائه الأربعة من عام 2010 إلى عام 2014، كما حقق نجاحًا كبيرًا في عام 2013 بمشاركته في مسلسل "موجة حارة".