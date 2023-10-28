حلا شيحة لشهداء غزة: "أنتم أحباب الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أدانت الفنانة حلا شيحة، ما يحدث في غزة من إبادة جماعية يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ويشاهدها العالم العربي.

وكتبت حلا، عبر حسابها على إنستجرام: "ما يحدث في غزة الآن إبادة جماعية يشاهدها العالم العربي كله ولم يستطع أحد الاقتراب والتصوير، نعتذر لكم يا أهل فلسطين نعتذر لكم، لأننا جميعا أجبن من نقول الحقيقة، إننا خذلناكم".

وتابعت: "وسيكتب التاريخ ما حدث وسيكتب أننا جميعا سكتنا وأننا تركناكم وسط صراخ أبناءكم وبناتكم.. سيكتب التاريخ بدمائكم عارنا و تخاذلنا، نعتذر لكم ومنكم".

واستكملت: "يا شهداء الأرض والسماء أنتم إختاركم الله، لما هو أرقى وأجمل، أنتم أحباب الله، عزائي الوحيد في هذه الدنيا الرخيصة المليئة بالكذابين والمنافقين والذئاب والمتلونين أن نكون على يقين أن الله ينصر عباده المؤمنين وسيُهلك الكافرين".

وأضافت: "اصمدوا يا أهل فلسطين.. أنتم الأحرار حقا.. لو سقطت غزة سقطت الأمة العربية".

على جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة، وأنه بدأ عملية برية موسعة في القطاع.

وقطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة،بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

ورفضت المقاومة الإسلامية حركة حماس، عرض الاحتلال الإسرائيلي، بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، وفقًا لما أوردته قناة الشرق.

وطلبت حركة حماس تهدئة لـ5 أيام، مقابل الإفراج عن أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، إضافة لطلبها الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وهدنة طويلة الأمد.