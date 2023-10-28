محمد هنيدي يعلق على استمرار قصف جيش الاحتلال لأهالي غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان محمد هنيدي، على استمرار عمليات قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المدنيين لأهالي غزة.

وكتب هنيدي، عبر حسابه على تويتر: "تخيل دلوقتي كل أب أو أم قاعدين حاضنين عيالهم في ظلام دامس .. بيحاولوا يطمنوهم ويخففوا عنهم الرعب من أصوات الانفجارات .. مش عارفين الإنفجار الجاي ممكن يبقى فين".

وأضاف: "مش عارفين هل هيقدروا يشوفوا النور والصبح تاني ولا لأ؟.. حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ".

يذكر أن، جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أمس الجمعة، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة، وأنه بدأ عملية برية موسعة في القطاع.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، قطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة.

ورفضت المقاومة الإسلامية حركة حماس، عرض الاحتلال الإسرائيلي، بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، وفقًا لما أوردته قناة الشرق.

كما طلبت حركة حماس تهدئة لـ 5 أيام، مقابل الإفراج عن أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، إضافة لطلبها الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وهدنة طويلة الأمد.