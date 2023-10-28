بسمة تعلق على الأوضاع الحالية في غزة: "فين الإنسانية؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - أدانت الفنانة بسمة، المجازر الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه أهالي غزة،وقيامهم بقطع الاتصالات عنها.

ونشرت بسمة، عبر حسابها على إنستجرام، منشورا تضمن عبارات باللغة العربية والإنجليزية لما يعانيه الشعب الفلسطيني، وجاء فيه:"

"لا كهرباء، لا إنترنت، لا أكل، لا دواء .. فقط إبادة جماعية".

وعلقت بسمة على المنشور: "فين الإنسانية؟ .. اللي بيحصل ده ولا مجازر العصور الظلامية في أقسى حالاتها".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة بسمة، فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر وبشرى وعلا غانم وعدد من الفنانين، وحقق نجاحا جماهيريا وقت عرضه بالسينمات.