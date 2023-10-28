هاجر أحمد عن أحداث غزة: "الكل يشاهد ولا يجرؤ على التدخل"

محمد اسماعيل - القاهرة - أدانت الفنانة هاجر أحمد، ما يحدث في غزة بعد قطع الاتصالات عنها وشبكات الإنترنت.

ونشرت هاجر، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، منشور تضمن عبارات باللغة العربية والإنجليزية، جاء فيه: "حقوق الإنسان كذبة، والمجتمع الدولي كذبة، والأمم المتحدة كذبة".

وعلقت هاجر: "غزة تتعرض لهجوم هو الأعنف منذ بداية الحرب من كلاب الاحتلال الصهيوني وانقطاع الإنترنت وانقطاع التليفونات والتواصل معاهم نهائيا لإبادتهم بهدوء بعيدا عن ضجة الإعلام".

وأضافت: "الكل يشاهد ولا يجرؤ على التدخل ولا يجرؤ على قول الحق.. سيشهد التاريخ أن 2 مليار مسلم على وجه الأرض لم يسعفوا أطفال غزة.. لم يسعفوا الأبرياء قتلنهاهم بدم بارد".

يذكر أن، هاجر أحمد تنتظر عرض فيلم "بلوموندو" بدور العرض السينمائي الفترة المقبلة.

ويشاركها البطولة حسن الرداد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، ومن تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي، وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي كوميدي لايت.