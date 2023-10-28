شيرين رضا تروي قصة وقوفها أمام الرئيس مبارك وعمرها 14 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدثت الفنانة شيرين رضا، عن تجربتها مع فرقة رضا، وقصة وقوفها أمام الرئيس الراحل حسني مبارك وعمرها 14 عاما.

وقالت شيرين، ببرنامج "ضيفي" الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، عن بداية حياتها: "بدأت أسافر مع فرقة رضا، وأنا عندي 4 سنين، سافرت أفريقيا كلها.. روحت تونس والجزائر والمغرب وكينيا وأوغندا وساحل العاج، ده بنى عندي شخصية عندها تساؤلات عايزة تفكر وتقرأ".

وتابعت: "لما الفرقة كانت توصل أي بلد، كانوا بيستقبلوها باحتفال ويعملوا رقصاتهم، وبابا يقولي إنزلي معاهم علشان تتصوري، وكانت خطوة إدتني ثقة في النفس، وغيرت مساري كبنت".

وعن مشاركتها مع فرقة رضا، أوضحت: "حاولت مرة وأنا عمري 14 سنة أشارك مع الفرقة فرقصت معاها في عيد تحرير سيناء في مكان بمصر الجديدة، وكان قدام الرئيس الراحل حسني مبارك وزوجته مدام سوزان".

واستكملت: "كنت رايحة أشوف بابا في مسرح البالون، وكان في بنت من الفرقة غايبة، وطلب مني أقف مكانها، وتاني يوم روحت والبنت رجعت، لكن قلت لها معلش ده مكاني".

وأضافت: "عملت بروفات كتيرة مع الفرقة، وأول مرة أقف قدام الناس.. كنت مرعوبة، لكن عملت المطلوب مني وكملت العرض".

يذكر أن، شيرين رضا تشارك في بطولة حكاية "لو بعد حين" من مسلسل "حدث بالفعل" وهي الحكاية الرابعة بالعمل.