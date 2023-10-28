شريهان: "كيان الإحتلال الصهيوني الإرهابي النازي إلى زوال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أدانت الفنانة الكبيرة شريهان، جرائم جيش الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين في غزة بعد قصف منازلهم.

وكتبت شريهان، عبر حسابها على تويتر:"إبادة جماعية ومحرقة صهيونية تتم أمام سمع وبصر العالم أجمع للشعب الفلسطيني الأعزل والمحاصر من كيان صهيوني إرهابي مجنون وجيش وحشي نازي محتل".

وتابعت: "شلال دم في غزة، يا لها من نكبة بشرية وموت للإنسانية! .. يا لها من مهزلة إقليمية ودولية! .. سلاما لدموع الأمهات وبُكاء الأطفال وقتل الأبرياء وصبرا جميلاً يا فلسطين، ويا أهلنا في غزة، مع العسر يأتي من الله اليسر".

واستكملت: "كيان الإحتلال الصهيوني الإرهابي النازي إلى زوال، ووعد الله حق، ونصره آتٍ قريبا النُّصرة والغَلبة لكم إن شاء الله.. يا شعب فلسطين ويا أهلنا في غزة أنتم الحق والكيان الصهيوني الباطل، أنتم المظلوم وهم الظالمون، أنتم المجني عليهم وهم القتلة، أنتم أصحاب الأرض والقضية وهم العدو الصهيوني المحتل، أنتم الحقيقة وهم الكذب .. صبراً جميلاً".

واستعانت شريهان بآية قرآنية: "بسم الله الرحمن الرحيم {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۝ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ۝ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ}. صدق الله العظيم".

يذكر أن، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قطعت الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة خلال الساعات الماضية، وقامت بقصف مئات المنازل للمدنيين في غزة.