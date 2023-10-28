شيرين رضا تكشف كواليس أول إعلان قدمته وعمرها 11 عاما (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة شيرين رضا، كواليس أول إعلان قدمته على الشاشات وعمرها 11 عاما.

وقالت شيرين، ببرنامج "ضيفي" تقديم الإعلامي معتز الدمرداش: "طارق نور أول واحد خلاني أعمل إعلان، وأول إعلان عملته كان عمري 11 سنة".

وتابعت: "مكنتش خايفة أقف قدام الكاميرا، لأن أبويا بيحب التصوير وعلطول كان بيصورني، فكنت متعودة على الكاميرا".

وأضافت: "كان إعلان حوض وتواليت، وإحنا كنا على البحر في العجمي وقاعدين نسقف، أنا فاكرة اليوم ده كويس، ولسه الإعلان موجود أون لاين".

يذكر أن، شيرين رضا تشارك في بطولة حكاية "لو بعد حين" من مسلسل "حدث بالفعل" وهي الحكاية الرابعة من العمل، وتتكون من 3 حلقات فقط.