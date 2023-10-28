الحلفاوي: "إذا لم يُقدم مجرمو الحرب للمحكمة الجنائية فالأفضل إلغاؤها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان القدير نبيل الحلفاوي، عن موقف المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تجاه المجازر الإنسانية التي تحدث في غزة.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "إذا لم يقدم مجرمو الحرب في مجازر غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.. فمن الأفضل إلغاؤها".

وأضاف الحلفاوي: "فلن توجد قضية أوضح، مما يرتكب علنا أمام العالم أجمع.

جدير بالذكر أن، جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أمس الجمعة، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة، وأنه بدأ عملية برية موسعة في القطاع.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، قطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة.

ورفضت المقاومة الإسلامية حركة حماس، عرض الاحتلال الإسرائيلي، بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، وفقًا لما أوردته قناة الشرق.

وطلبت حركة حماس تهدئة لـ 5 أيام، مقابل الإفراج عن أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، إضافة لطلبها الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وهدنة طويلة الأمد.