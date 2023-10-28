شيرين رضا عن سر جمالها: "بعمل صيانة دايمة زي العربيات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة شيرين رضا، عن سر جمالها الدائم الذي تتمتع به، وما تفعله من أجل الحفاظ عليه.

وقالت شيرين، ببرنامج "ضيفي" تقديم الإعلامي معتز الدمرداش: "الأكل، وإنك تاخد بالك من صحتك وتنام كويس، ودي حاجات المفروض تبقى بديهية".

وتابعت: "الست لازم تاخد بالها من صحتها.. وننام ونصحى بدري، علشان الشمس تدينا فيتامين (د)، وده مهم للأعصاب".

وأضافت: "أنا بساعد نفسي وبروح أعمل مساج على وشي كل أسبوعين، وإحنا زي العربية محتاجة بنزين وصيانة كل شوية عشان متبوظش، فأنا بعمل صيانة دايمة".

جدير بالذكر أن، شيرين رضا تشارك في بطولة حكاية "لو بعد حين" من مسلسل "حدث بالفعل" وهي الحكاية الرابعة من العمل، وتتكون من 3 حلقات فقط.