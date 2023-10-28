بالصور.. إجراء اختبارات الورش بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، على مدار يومي ٢٤ و ٢٥ أكتوبر الجاري بمسرح السلام، اللقاءات الخاصة باختبارات المتقدمين بالورش بالمهرجان في دورته الثامنة.

وتشكلت لجنة الاختبارات في اليوم الأول من المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان والمخرج والفنان محسن منصور مدير عام فرقة المسرح الحديث، وفي اليوم الثاني المخرج مازن الغرباوي والدكتور علاء قوقة أستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتورة عبير فوزي رئيس قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والفنان محسن منصور.

وتضمنت الاختبارات مجموعة من الأسئلة عن المتقدمين وأسباب مشاركتهم بالورشة، كما قدم المتدربين مجموعة من المشاهد التمثيلية، حيث قامت لجنة الاختبارات بتقييمهم من خلالها، وكذلك ناقشت اللجنة المتقدمين عن أسباب تقدمهم للورش، واختيارهم لبعضها.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من ٢٥ حتى ٣٠ نوفمبر المقبل، وتحمل الدورة اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادر العباسي، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وسيادة اللواء أركان حرب خالد فودة.