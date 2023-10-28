إلهام شاهين ترفع الصوت بعد قصف نويبع وطابا: “مصر خط أحمر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استنكرت الفنانة إلهام شاهين، حادثي سقوط طائرة مسيّرة مجهولة الهوية في مدينة طابا المصرية، وأيضاً مقذوف على مدينة نويبع، وذلك في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، مما أدى إلى انتشار حالة واسعة من الغضب بين المصريين مطالبين الجيش المصري بالتحقيق العاجل.

شاهين، وجهت رسالة قوية لمن يحاولون استدراج مصر للدخول في حرب الهدف منها الاستيلاء على أرض سيناء، إذ شددت خلال منشورها الذي دوّنته عبر “فايسبوك”، على أنّ أمن مصر القومي خط أحمر، لا يمكن لأحد المساس به.

وأكدت أنّ هناك مؤامرة عالمية ضد وطنها مصر، وتحاول بعض الدول الغريية محاصرتها لكونها واحدة من الدول صاحبة القرار التي لا تخضع لتنفيذ أي مخططات أجنبية، مستشهدةً على ذلك برفضها إقامة قواعد عسكرية أميركية بأرضها.

وأشادت الممثلة المصرية بجيش بلادها، موضحةً أنها من أقوى الشعوب في المنطقة العربية، وذلك بعدما أصبح قادراً على تصنيع الأسلحة محلياً، ويتنوع في مصادر الحصول عليها، مشيرةً إلى أن اتساع قوة مصر عسكرياً يتناسب طردياً مع حجم نفوذها السياسية.

وفي نهاية حديثه، تضرعت إلهام شاهين، بالدعاء إلى الله كيّ يحمي مصر جيشاً وشعباً، مشددةً على أنها ستكون الصخرة التي تتحطم عليها مؤامرات دول الشر.

إلهام شاهين، علّقت أيضاً في نهاية يوم أمس، على مستجدات الأوضاع في غزة، بعدما تم قطع الاتصال بشكل تام، بعدما أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، أنّ القصف الإسرائيلي دمّر المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي، مطالبة متابعيها بالدعاء لهم، بأن يرسل الله عليهم جنوده للدفاع عنهم وحمايتهم من هذا المحتل الغاشم.