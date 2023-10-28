شقيق كيت ميدلتون “جيمس” وزوجته يستقبلان طفلهما الأول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استقبل رجل الأعمال والمدافع عن الصحة العقلية في شركة Ella & Co؛ جيمس ميدلتون، شقيق أميرة ويلز كيت ميدلتون- طفله الأول من زوجته أليزي ثيفينيت.

في البداية، لم يؤكد جيمس وأليزي الخبر بنفسيهما، لكنه انتشر بعد أن نشرت صحيفة Daily Mail صوراً للزوجين وهما يدفعان عربة أطفال في منطقة نوتنغ هيل في لندن.

وظل اسم الطفل ونوعه لغزاً، إلى أن أكد جيمس يوم أمس الجمعة الخبر بعد أن نشر ثلاث صور للطفل المولود حديثاً على حسابه الرسمي على إنستغرام، وكشف من خلاله أنه رُزق بطفل اسمه “إنيغو” Inigo.

وعلق جيمس ميدلتون على الصور قائلاً: “لقد كان في حياتنا منذ بضعة أسابيع فقط، لكنهم كانوا الأكثر تميزاً في حياتي للتعرف على طفلنا الجميل”. وأضاف: “بغض النظر عن مدى استعدادي، لم أكن مستعداً للعاطفة الغامرة الناجمة عن مقابلة إنيغو للمرة الأولى والحب لحبيبتي أليزي عندما أصبحنا ثلاثة”.

الجدير ذكره أن جيمس وأليزي التقيا ببعضهما في عام 2018، ونسب جيمس، البالغ من العمر 36 عاماً، الفضل في تعرفه على أليزي، إلى كلبته المحبوبة إيلا، التي توفيت في وقتٍ مبكر من ذاك العام.

وفي مقال عام 2019 لصحيفة The Telegraph، كتب أنه تواصل لأول مرة مع أليزي في نادي ساوث كنسينغتون في تشيلسي بعد أن قامت كلبته بالاتصال مباشرة بأليزي.

وبعد اللقاء الأول والتعارف، أعلن الزوجان خطوبتهما بعد عام، وتزوجا في فرنسا في سبتمبر 2021. في 5 يوليو، أعلن الزوجان أن أليزي حامل، حيث نشر جيمس صورة لزوجته ويبدو عليها الحمل بوضوح من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وكتب: “لا يمكننا أن نكون أكثر حماساً”. وأضاف: “لقد كانت بداية صعبة للغاية لهذا العام بعد فقدان حبيبتي إيلا [في يناير] ومع ذلك سننهي العام بأغلى ما لدينا. إضافة قليلة إلى عائلتنا المتنامية”.

وفي الشهر الماضي، احتفل جيمس بالذكرى الثانية لزواجه من خلال الصور الخلابة مع أليزي على إنستغرام. وعلق على المنشور قائلاً: “ذكرى سنوية سعيدة يا عزيزتي. لقد مضى عامان على زواجي ولم أستطع أن أحبك أكثر من ذلك، وما زال الأفضل لم يأت بعد”. كتب جيمس أيضاً: “لا أستطيع الانتظار حتى ينضم إنسان صغير آخر إلى مغامراتنا”.