ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية شكران مرتجى الجمهور مقطع فيديو مؤثر للغاية، بعد الليلة العنيفة التي شهدتها غزة ليلة أمس.

وقالت شكران بمقطع الفيديو شاركته الجمهور عبر حسابها الخاص، وقد إنهارت بكاءً مباشرة مناشدة حكام الدول العربية لمساعدة أهل فلسطين وإنقاذهم من الظلم الذي يحل بهم، وأن يكونوا يداَ بيد من أجل إنقاذهم، وهاجمت كل من يتخاذل في دعمهم والوقوف إلى جانبهم.

كما إنتقدت شكران مرتجى حملات الإستنكار لما يحصل في فلسطين من التحرك بشكل جدي وفعلي لمساعدة وإنقاذ البلاد والشعب الفلسطيني.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - شكران مرتجى تجهش بالبكاء بسبب فلسطين: بعتوها ونحنا شاهدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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