كريس جينر تعترف بخيانتها لزوجها الراحل!

ميرنا وليد - بيروت - في أحدث حلقات "The Kardashians"، ضمن نجمة تلفزيون الواقع ووالدة عائلة كارداشيان وجينر، كريس جينر عن قيامها بخيانة زوجها الراحل روبرت كارداشيان مع زوجها الذي تحول جنسياً كايتلين جينر المعروف سابقاً ببروس جينر.



وفي التفاصيل، وأثناء حديث جمعها بإبنتها كلوي كارداشيان حول الخيانة، سألتها كلوي عن سبب خيانتها لزوجها السابق، فأجابت كريس مؤكدة أنها كانت غبية وشابة وقالت: "شيء يلعب دوراً في ما جرى لأنك لا تفهم جيداً عواقب أفعالك"، وتابعت كلوي: "لكن ما الأمر الذي لم يفعله والدي والذي جعلك ترغبين في البحث عنه في مكان آخر؟"، لتجيب كريس: "لا أعرف. لأنّه (روبرت) كان زوجاً وأباً عظيماً، وأعتقد أنني وجدت نفسي في موقف ظننت أنّ الأمور مثيرة للاهتمام أكثر في مكان آخر، وارتكبت خطأً فادحاً. هذا أكبر ندم في حياتي. لست فخورة بالطريقة التي تصرّفت بها في تلك الفترة. لكن أتعلمين شيئاً؟ كل شيء يحدث لسبب ما".