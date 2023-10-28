ديزني تعلن تأجيل فيلم " Snow White ".. وهذا السبب!

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت شركة ديزني عن تأجيل عرض النسخة الحقيقية من فيلم Snow White الكرتوني، والذي كان يعد من أضخم إنتاجات هذا العام، وذلك بسبب إضراب الممثلين الذي تجاوز يومه الـ 100.



وبعد أن كان من المقرر أن يتم عرض الفيلم في الـ 22 من شهر آذار/ مارس عام 2024، تم تأجيله لـ 21 آذار/ مارس من عام 2025.

يذكر أن الفيلم من بطولة رايتشل زيجلر وجال جادوت وأندرو بورناب وهو من إخراح مارك ويب وتأليف جريتا جيرويج.

وكانت قد تحدثت الممثلة رايتشل زيجلر عن دورها، وقالت: "كنت خائفة من الكرتون الأصلي. أعتقد أنني شاهدته مرة واحدة ولم أعيد مشاهدته مجددًا.بعدها ذهبت إلى لعبة "سنو وايت" في ملاهي ديزني وورلد وكان اسمها "مغامرات سنو وايت المرعبة"، وهذا لم يبدو كشيء لائق بالأطفال، وكنت خائفة منه ولم أشاهده من بعدها إلا بعد مرور 16 سنة حين عملت على هذا الفيلم".