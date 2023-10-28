هذه تطورات حالة إيمان البحر درويش الصحية.. إبنته تكشفها

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت أمينة، إبنة الفنان المصري إيمان البحر درويش عن تطورات حالة والدها الصحية، بعد الوعكة التي تعرض لها في شهر تموز/ يوليو الفائت من عام 2023.
وقالت أمينة عبر حسابها الخاص مطمئنة الجمهور: "إن حالة والدها الصحية مستقرة في الوقت الحالي، وإنه ما زال متأثرًا بالوعكة الصحية الشديدة التي ألمت به قبل فترة".
يذكر أن أمينة إيمان البحر درويش كانت قد شاركت الجمهور صورة لوالدها بعد تعرض لعارض صحي وقد ظهر فيها مدى تدهور حالته الصحية، وعلقت: "سيشهد التاريخ، إن دا بقى الفنان إيمان البحر درويش".
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