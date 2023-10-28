ميرنا وليد - بيروت - من المقرر أن يعود الممثل المصري كريم عبد العزيز إلى خشبة المسرح بعد حوالي 22 عاماً من الغياب منذ أن قدم مسرحية "حكيم عيون".
ويقدم كريم عبد العزيز ضمن فعاليات موسم الرياض مسرحية "السندباد"، وقد طرحت الصفحة الرسمية لفعاليات موسم الرياض الإعلان الدعائي الأول لمسرحية "السندباد" استعداداً والمقرر عرضه يوم 18 من شهر كانون الأول.
من ناحية ثانية يواصل كريم عبد العزيز تصوير مشاهد مسلسله الجديد "الحشاشين"، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024، ويشارك ببطولته مجموعة ممثلين وهم: أحمد عيد، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.
كانت هذه تفاصيل خبر ضمن فعاليات موسم الرياض.. كريم عبد العزيز يعود إلى المسرح بعد 22 سنة غياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.