فن ومشاهير

أحمد الفيشاوي يستمر بتصوير فيلمه الجديد "السيستم"

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ياسر رشاد - القاهرة - يواصل النجم أحمد الفيشاوي تصوير فيلمه الجديد "السيستم"، وشارك محبيه ومتابعيه مجموعة من الصور له داخل كواليس العمل، عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا عليها: "تعلمت الكثير من المحاولات في موقع التصوير لإتقان وظيفتي".

أحمد الفيشاوي

أبطال فيلم السيستم 

يذكر أن فيلم "السيستم" بطولة أحمد الفيشاوى، وطارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقى وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث التي تدور في اطار اجتماعى لايت، والعمل من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى.

 

آخر أعمال أحمد الفيشاوى

وينتظر أحمد الفيشاوى طرح فيلم "عادل مش عادل" الذي انتهى منه مؤخرا، ويشارك في بطولته كل من: شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

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أحمد الفيشاوي

وكان آخر أعمال أحمد الفيشاوى، فيلم "رهبة" الذى تم عرضه في 24 مايو الماضى، وهو سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وبطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وظهر الفيشاوى فيه بشخصية شاب من منطقة شعبية يدعى "سيد" ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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