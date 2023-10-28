أحمد العوضي يُطالب باستمرار مقاطعة المنتجات الأجنبية الداعمة لإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طالب الفنان أحمد العوضي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، استمرار مقاطعة المنتجات الأجنبية التابعة لدول تقوم بدعم الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب العوضي، عبر حسابه على فيسبوك: "حملة المقاطعة لازم نستمر عليها حتى وإن توقف العدوان.. إحنا أكبر قوة شرائية في العالم لازم نتعود أن إحنا مقاطعين لمنتجاتهم ومش عاوزنها، وعندنا بديل لكل حاجة حتى وإن كان أقل جودة".

وتابع العوضي: "محدش بيموت من غير ماكدونالدز، وبيبسي وكنتاكي، بل بالعكس أكلهم اللي بيجيبلنا الوبا والمرض ده أقل حاجة نقدر ننصر بيها دينا وإخواتنا وأقل حاجة نقدر نحارب بيها العدوان، إن إحنا منكونش سبب في أي جنيه يخشلهم ونعلم أولادنا أن المنتجات دي أصبحت من المحرمات يعني نغرس في أولادنا أن الحاجات دي اجباري أنك تقاطعها مع الوقت مقاطعتنا هتجيبهم الأرض".

وأضاف: "إخواتي أوعى تستهون بالمقاطعة.. ركعوهم وميكسبش منك جنيه، حملات المقاطعة مستمرة وهتستمر، ويا رب نفضل مكلمين حتى وإن توقف العدوان".

وفي تدوينة أخرى، أوضح: "اللهم إن الأرضَ أرضُك والسماءَ سماؤك.. وأنت نعم المولى ونعم النصير، اللهم ثبت إخواننا وأنصرهم نصرًا عزيزًا.. اللهم لا ملجأ منك إلا إليك".

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