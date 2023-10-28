شريف عبدالمنعم يستعد لطرح أغنية جديدة دعما لشعب فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد المطرب شريف عبدالمنعم لطرح أغنية جديدة دعما لشعب فلسطين، ضد جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ يقوم بتسجيلها حاليا لترى النور خلال أيام قليلة.

وكتب شريف عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "لن أعبر عن غضبي وحزني الشديد على اخواتنا بفل؜سطين إلا بالفعل، ولا أملك ما أدافع به عن عروبتنا إلا بما وهبني الله إياه".

وتابع "فانتظروا بإذن الله عمل فني من أقوى الأعمال في مسيرتي الفنية، يشهد الله على ما فيه من المجهود المبذول والتحضير المستمر مع فريق عمل محترف وصادق، ولا اسأل إلا الله في أن يوفقنا ويكلل تعبنا جميعاً بوصول الرسالة، قريبا.. شريف عبدالمنعم فنان مصري عربي".

جدير بالذكر أن غزة شهدت أمس الجمعة يوم من أصعب الأيام التي مرت عليها منذ السابع من أكتوبر، إذ قطعت قوات الاحتلال عنها كل وسائل الاتصالات وبات التواصل مع من هم داخل غزة شيء مستحيل، إلى جانب استمرار القصف، على مختلف الأماكن في القطاع وسقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين.