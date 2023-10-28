بيلا حديد تنشر أسماء 2913 طفل فلسطيني شهيد في غزة وتعلق: "نحن نتذكر"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية، بيلا حديد دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت "بيلا" صور جديدة عبر استوري حسابها على تطبيق "انستجرام" وكانت الصور لأسماء 2913 طفل فلسطيني الذين استشهدوا منذ بداية القصف على غزة وحتى الآن، وأرفقتها بتعليق:" نحن نتذكر".

وطالبت "بيلا" بوقف فوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومحاسبة الكيان الصهيوني على الإبادة الجماعية وسط صمت إعلامي غربي.

وهاجمت "بيلا" مؤخرًا وزير الأمن القومي اليميني المتطرف في إسرائيل بعد تصريحاته بأحد البرامج التليفزيونية عن حقوق المستوطنين اليهود وأفضليته على المواطنين الفلسطينيين.

وقامت "بيلا" بنشر مقطع الفيديو الخاص بالحلقة عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام" وهاجمته قائلة: "لا ينبغي أن يكون هناك أي تبرير ونحن في عام 2023 أو في أي وقت آخر أن تكون حياة شخص أكثر أهمية من حياة الآخرين وذلك بناًء على عرقهم، ثقافتهم أو كراهيتهم المطلقة".

ليقوم والدها رجل الأعمال الأمريكي محمد حديد بمساندة ابنته ودعمها بإعادة نشر هجوم ابنته على الوزير الإسرائيلي، إلى جانب صور تضمنت عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين دعموا "بيلا" وقال أحدهم في منشور على موقع "X": "أنها المرة الأولي التي يقوم فيها وزير إسرائيلي بالاعتراف على الهواء مباشرة ان الاحتلال الصهيوني عنصريًا وقائم على أساس التفوق اليهودي.

كما علق "حديد" الأب على تصريحات الوزير الإسرائيلي قائلاً: "الرجل الأكثر خطورة في تاريخ البشرية، هتلر العصر الحالي".

ومن المعروف عن "جيجي" وشقيقتها بيلا حديد ووالدهما محمد حديد دعمهم للقضية الفلسطينية ودائماً ما يقومون بنشر صور وفيديوهات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويدينون دائماً كل أشكال العنف تجاه الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.