في غرفة العمليات.. إيناس عز الدين تطلب الدعاء لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالبت الممثلة إيناس عز الدين بالدعاء لوالدها، إذ يخضع لعملية جراحية، اليوم السبت.

ونشرت إيناس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وأرفقتها بتعليق:"دعواتكم جميعا لأبي الآن في غرفة العمليات، اللهم رد لأبي عافيته وأشفي أنت الشافي، اللهم إني استودعتك أبي، اللهم اجبر قلبي بشفائه، اللهم إني احببته أكتر من حبي لنفسي".

وأضافت :"اللهم لا قوة لي بضرر يمسه ولا حزن يسكن عينه، اللهم ياسامع دعاء البعد إذا دعالك يا شافي المريض بقدرتك يارب".

ومن ناحية أخرى كانت أخر أعمال إيناس عز الدين مسلسل "أفراح إبليس2" بطولة جمال سليمان، صابرين، ياسر فرج، هنادي مهنا، إخراج أحمد خالد أمين.