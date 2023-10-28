“سلمى” تنظم أول لقاء بين سلاف فواخرجي وباسم ياخور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهت النجمة السورية سلاف فواخرجي من تصوير أحدث أعمالها السينمائية وهو بعنوان “سلمى” والذي تتعاون فيه للمرة الأولى مع مواطنها باسم ياخور.

والفيلم السينمائي الطويل من إخراج السوري جود سعيد وبطولة سلاف فواخرجي ونخبة من النجوم بينهم عبداللطيف عبدالحميد وورد عجيب في أولى تجاربه السينمائية، وباسم ياخور كضيف شرف.

وتدور أحداث الفيلم حول امرأة سورية تدعى “سلمى” تجسدها النجمة سلاف فواخرجي تبدأ رحلة البحث عن شهادة وفاة لزوجها لتجد نفسها مرشحة لعضوية مجلس الشعب، ثم تنتقل إلى منزل والد زوجها “أبوناصيف” يلعب دوره الفنان عبداللطيف عبدالحميد بعد أن فقدت منزلها جراء الزلزال.

تعيش “سلمى” مع ابنها “أمجد” وابن أختها “جميل” الذي فقد عائلته بسبب الزلزال وأنقذته خالته “سلمى” كما أنقذت بعض المدنيين الآخرين بشجاعة، تواصل كفاحها من أجل عائلتها لتأمين لقمة العيش وتقع بالكثير من المشكلات كان آخرها الصدام مع أبي عامر الرجل صاحب النفوذ الذي ترشحت “سلمى” بمواجهة أخيه.

واستغنت سلاف فواخرجي عن المكياج لتبدو أقرب وأكثر مصداقية في تقمص شخصية “سلمى” بوصفها امرأة ريفية بسيطة، إذ أنها اشتغلت على الشخصية بأدق تفاصيلها بدءا بملابسها البسيطة وصولا إلى تفضيلها الظهور دون مساحيق.

وعن الفيلم، قالت فواخرجي إنها تعتبره واحدا من أهم الأعمال السينمائية السورية التي ترصد بصدق وقائع حياة المرأة السورية في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنه يكشف الواقع السوداوي الذي تعاني منه سيدات ونساء المجتمع السوري، لكن بشكل بسيط وعفوي.

وتراهن سلاف على أن الفيلم سيترك انطباعا جيدا أثناء عرضه في دور السينما السورية والعربية، قائلة “أتمنى أن يحوز إعجاب المشاهدين، وليتعرفوا على ما تتعرض له المرأة السورية”.

ويشكل فيلم “سلمى” بوابة سلاف فواخرجي للعودة إلى السينما بعد غياب نحو ست سنوات، حيث كان آخر أعمالها فيلم “طريق النحل” الذي قدمته في العام 2017، كما أنه يعتبر أول عمل يجمعها بمواطنها باسم ياخور.

وأكد باسم ياخور لموقع “إي تي بالعربي” أنه “لم يسبق لهما العمل معا”، معتبرا أن “سلاف فواخرجي ممثلة مهمة”، متأسفا أنه “خلال مسيرته المهنية لم تجمعه بها أي أعمال أو مشاريع أخرى”.

ويعتبر أن “دوره رغم أنه ضيف شرف ورغم محدودية مشاهده، فإنه صنع الحدث وكان له فعالية في العمل”.

وكان مخرج العمل جود سعيد كشف في وقت سابق عبر حسابه بإنستغرام من خلال صورة جمعته بسلاف فواخرجي عن هذا التعاون، قائلا “شراكة جديدة جميلة أحبها مع الصديقة الجميلة الغالية سلاف فواخرجي، فيلم سلمى… فيلمنا سلمى يا سلاف”.

ولم تتأخر سلاف بالرد على المخرج العمل، حيث علّقت على الصورة “الغالي جود وفيلمنا: سلمى”.

واستغرق تصوير العمل نحو الثلاثة أشهر في قرية طرطوس، حيث اضطر فريق العمل للتصوير في ظروف جوية صعبة بسبب ارتفاع درجات الحرارة مع ما رفقها من إغلاق لكل وسائل التبريد حتى لا تأثر أصوات أجهزتها على التصوير.

وغابت فواخرجي عن الموسم الدرامي الرمضاني 2023 بعد تأجيل مسلسلها “مال القبان” لعدم الانتهاء من تصويره، ويشاركها في بطولته النجم بسام كوسا وخالد القيش.

وكان آخر حضور للمخرج السوري جود سعيد في الدراما من خلال مسلسل “خريف العشاق” قبل عامين وقد حقق العمل نجاحا كبيرا وإشادات نقدية وفنية واسعة وهو من بطولة أيمن زيدان، أحمد الأحمد، محمد الأحمد، حلا رجب، صفاء سلطان وآخرين.