القاعات السينمائية المغربية تستعد لاستقبال “مطلقات الدار البيضاء”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد طاقم عمل الفيلم الروائي الطويل “مطلقات الدار البيضاء” لمصافحة الجمهور المغاربي بمختلف القاعات السينمائية بالمغرب قريبا، إذ من المقرر أن ينطلق عرضه بدور السينما ابتداء من 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وينقل هذا الفيلم، الحاصل على الدعم من المركز السينمائي المغربي، قصص أربع نساء مطلقات ينتمين إلى أوساط اجتماعية مختلفة.

ويتناول الفيلم قصة قضايا النساء المطلقات والتحديات الاجتماعية والنفسية التي يواجهنها، ويسلط الضوء على مواهب الكتاب والإخراج في تقديم هذه القصص بشكل مؤثر.

وتُظهر الأحداث كيف يتعين على نساء مطلقات وغيرهن، في غالبيتهن، مستقلات اقتصاديا، مواجهة التغييرات في حياتهن والبحث عن القوة والثبات في مواجهة الصعاب، حيث ظهرن متشبثات بحريتهن ومكافحات من أجل تربية أبنائهن أو جريئات في التبليغ عن محترفي الابتزاز الإلكتروني لهن.

ومن المتوقع أن يثير الفيلم الذي تم تصويره في العام 2022 بمدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة اهتمام الجمهور والنقاد على حد السواء، وأن يشكل إضافة قيمة للسينما المغربية والعربية، حيث يتناول موضوعًا مهمًا بأسلوب معاصر.

والفيلم من تأليف عبدالإله الحمدوشي وإخراج محمد عهد بنسودة، ويضم نخبة من النجوم بينهم بشرى أهريش، مونية لمكيمل، زينب عبيد، نادية العلمي، محمد الشوبي، نبيل عاطف، عبداللطيف شوقي، يونس لهري، أمين بنجلون، جميلة المصلوحي، صونيا عكاشة، إضافة إلى الفنانة سعيدة شرف في أول تجربة لها في عالم التمثيل.

وفي إطار سعيه للترويج للعرض المرتقب شارك مخرج الفيلم محمد عهد بنسودة متابعيه عبر حسابه على إنستغرام مقطع دعائي تظهر فيه النجمة سعيدة شرف، مشيرا إلى أنها ستجسد في العمل دور “صحفية إذاعية مطلقة تعيش مع زوجها السابق في وئام تام وصداقة مثالية، فهي تمثل بيئة مختلفة في الجنوب المغربي، حيث مكانة المرأة المطلقة تعطيها قيمة أكبر وتذهب إلى حد الاحتفاء بها”.

وظفر فيلم بنسودة بعدة جوائز مهمة خلال جولته الدولية في المهرجانات الكبرى، حيث توج مؤخرا بجائزة الإخراج وجائزة أحسن إدارة ممثل في المهرجان الدولي للفنون بمدينة أثينا اليونانية، كما فاز بجائزة أحسن فيلم أفريقي في المسابقة الدولية لمهرجان السينما المستقلة ببرشلونة الإسبانية، إضافة إلى اختياره للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان كالكوطا الدولي في دورته الـ74، الذي يعد من أعرق التظاهرات السينمائية في العالم، وسجل حضوره في عدد من التظاهرات الفنية، آخرها المشاركة في فئة “سوق الفيلم” ضمن فعاليات الدورة الـ76 من مهرجان “كان” السينمائي بفرنسا.

ويشار إلى أن “مطلقات الدار البيضاء” يعد ثاني عمل للمخرج بنسودة يخدم قضايا المرأة، وذلك بعد فيلمه “خلف الأبواب المغلقة” الذي صدر عام 2013 وتناول قضية التحرش بالنساء، حيث حاز عام 2019 على جائزة تمييز لخدمة قضايا المرأة.