إيران تمنع 12 ممثلة من العمل بعد ظهورهن من دون حجاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حظرت السلطات الإيرانية على ممثلات المشاركة في أعمال سينمائية جديدة، بعد ظهورهن في العلن من دون الحجاب الإلزامي في الجمهورية الإسلامية، وفق ما أكد مسؤول حكومي.

وقال وزير الثقافة والتوجيه الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي، بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن “اللواتي لا يلتزمن القانون لا يحق لهن العمل”.

وأتت هذه التصريحات بعد إعلان المسؤول في قطاع السينما حبيب إيل بيكَي، بأن أكثر من 12 ممثلة، أصبحن ممنوعات من المشاركة في الأعمال التي يتطلب إنتاجها محلياً موافقة السلطات، لمخالفتهن قانون الحجاب.

وأشار إلى أن هؤلاء الممثلات “لن تتاح لهن المشاركة في تصوير أفلام جديدة”، موضحاً أن تلك التي سبق أن تمّ تصويرها، سيتمّ عرضها لئلا تتكبّد دور الإنتاج خسائر مالية كبيرة جراء منعها.

وقامت العديد من الممثلات الإيرانيات اعتباراً من العام الماضي، بالظهور في العلن أو عبر حساباتهن على منصات التواصل الاجتماعي، من دون وضع الحجاب الإلزامي.

وأتت تلك الخطوات على هامش تحركات احتجاجية واسعة شهدتها البلاد، اعتباراً من سبتمبر 2022، بعد وفاة الشابة مهسا أميني إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وأشارت صحيفة “همشهري” التابعة لبلدية طهران، إلى أن بعض من يشملهن الحظر هنّ من الممثلات الشهيرات مثل ترانه عليدوستي، وكتايون رياحي، وفاطمة معتمدآريا، وبانتا بهرام.

وكانت عليدوستي أوقفت لنحو 3 أسابيع، وأطلق سراحها مطلع يناير بعدما أعربت عن دعمها للحركة الاحتجاجية.

كما تقدمت الشرطة في أبريل بشكوى ضد رياحي وبهرام “لارتكابهما جريمة نزع الحجاب في مكان عام ونشر صور عبر الإنترنت”، وفق ما أفادت في حينه وكالة تسنيم الإيرانية.

وأعقبت وفاة أميني (22 عاما) احتجاجات واسعة في الجمهورية الإسلامية، قضى خلالها المئات بينهم عشرات من قوات الأمن، وتمّ توقيف الآلاف.