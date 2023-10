10 أفلام جديدة في دور العرض السعودية.. و2.5 مليون دولار إيرادات الأسبوع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر الفيلم الهندي LEO، شباك التذاكر في دور العرض السعودية، في أسبوعه الأول، مُحققاً 2.4 مليون ريال (650.8 ألف دولار) لـ51.2 ألف تذكرة مباعة، يلاحقه بالمركز الثاني فيلم Killers Of The Flower Moon، إخراج مارتن سكورسيزي، والذي حقق في أيامه الأولى، 2.3 مليون ريال (625.5 ألف دولار) لـ31.7 ألف تذكرة فقط، وفقاً لبيانات هيئة الإعلام المرئي والمسموع.

ويُعرض في صالات السينما السعودية، 36 فيلماً متنوعًا ما بين عربي وأجنبي، وتتنافس تلك الأعمال على صدارة شباك التذاكر، وبلغت إجمالي إيرادات هذه الأفلام على مدار الأسبوع الماضي، أكثر من 9.6 مليون ريال (2.5 مليون دولار) بواقع 177 ألف تذكرة مباعة.

وفي ظل هذه المنافسة، تستقبل دور العرض بالمملكة، 10 أفلام جديدة، بالتزامن مع نهاية الأسبوع الجاري، وهي: فيلما الأنيميشن How to Save Immortal، و Headspace، والرعب الأميركي Five Nights at Freddy’s، والكويتي “الخطر معهم” تأليف وإخراج عبد الله السلمان، والمصري “دولارات دولارات”، والسعودي “عبد”.

ويأتي ذلك، بخلاف فيلم الإثارة الفرنسي Anatomy of Fall، والأكشن الكوميدي Freelance، و Fear The Night، وأخيراً Butcher’s Crossing، بطولة نيكولاس كيدج.

واحتفظ الفيلم الغنائي الاستعراضي “سكر” بطولة ماجدة زكي، بالمركز الثالث، للأسبوع الثاني على التوالي، مُحققاً 663.2 ألف ريال (176.8 ألف دولار) لـ13.8 ألف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الأسبوعين الماضيين 1.86 مليون ريال (497.5 ألف دولار) لـ39.6 ألف تذكرة مباعة.

وتراجع فيلم الرعب الأميركي Saw X، بطولة توبين بل، إلى المركز الرابع، مُحققاً 660.5 ألف ريال (176 ألف دولار تقريباً) لـ12.1 ألف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه قبل 3 أسابيع، نحو 5.6 مليون ريال (1.49 مليون دولار) لـ100.9 ألف تذكرة، يلاحقه فيلم “Voy Voy Voy” بطولة محمد فراج، فقد حقق 619 ألف ريال (165.2 ألف دولار) لـ10.7 آلاف تذكرة، لتتجاوز إيراداته على مدار الـ6 أسابيع الأخيرة 9.2 مليون ريال (2.45 مليون دولار) لـ162.4 ألف تذكرة.

وهبط مؤشر فيلم الرعب الأميركي The Exorcist: Believer، في شباك التذاكر السعودي، إذ جاء بالمركز السادس، مُحققاً 519 ألف ريال (138.4 ألف دولار) لـ9.5 آلاف تذكرة، فيما بلغ ما حققه على مدار الأسبوعين الماضيين 2.4 مليون ريال (656.5 ألف دولار) لـ41.1 ألف تذكرة.

وفي أسبوعه الأول هناك، جاء فيلم الخيال العلمي الأميركي 57 Seconds، بالمركز السابع، مُحققاً 319.4 ألف ريال (85.1 ألف دولار) لـ5.9 آلاف تذكرة، يلاحقه فيلم Paw Patrol: The Mighty Movie، والذي حقق 245.5 ألف ريال (65.4 ألف دولار) لـ5.3 آلاف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه على مدار الشهر الماضي، 2.3 مليون ريال (633 ألف دولار تقريباً) لـ51.6 ألف تذكرة مباعة.

وذهب المركز التاسع، إلى فيلم Expendables 4، بطولة سيلفستر ستالون، مُحققاً 267.7 ألف ريال (71.3 ألف دولار) لـ4.9 ألف تذكرة، لتبلغ إجمالي الإيرادات الذي حققها منذ طرحه هناك قبل 5 أسابيع، 6.8 مليون ريال (1.82 مليون دولار) لـ123.4 ألف تذكرة.

وتذيل الفيلم الهندي Jawan، بطولة شاروخان، قائمة الـ”Top 10″ في شباك التذاكر السعودي، مُحققاً 216.3 ألف ريال (57.6 ألف دولار) لـ4.5 آلاف تذكرة، لينجح في الوصول إلى 11.6 مليون ريال (3.09 مليون دولار) كإيرادات على مدار الـ7 أسابيع الماضية، بواقع 275.1 ألف تذكرة.