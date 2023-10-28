أحمد العوضي يدعو لمقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري أحمد العوضي، منشوراً، يدعو فيه لمقاطعة المنتجات الأجنبية الداعمة للاحتلال الاسرائيلي.

وكتب:"حملة المقاطعة لازم نستمر عليها حتي وان توقف العدوان .. احنا اكبر قوه شرائيه في العالم لازم نتعود ان احنا مقاطعين لمنتجاتهم ومش عاوزنها وعندنا بديل لكل حاجه حتي وان كان اقل جودة.... محدش بيموت من غير ماكدونالدز و بيبسي وكنتاكي وووووو ...بل بالعكس اكلهم الللي بيجيبلنا الوبا والمرض".

وأضاف: "ده اقل حاجه نقدر ننصر بيها دينا واخواتنا واقل حاجه نقدر نحارب بيها العدوان ... ان احنا منكونش سبب في اي جنيه يخشلهم ... ونعلم اولادنا ان المنتجات دي اصبحت من المحرمات يعني نغرس في اولادنا ان الحاجات دي اجباري انك تقاطعها".

"مع الوقت مقاطعتنا هتجيبهم الأرض ....اخوااااتي اوعي تستهون بالمقاطعه ركعوهم وميكسبش منك جنيه .... حملات المقاطعه مستمره وهتستمر ويارب نفضل مكلمين حتي وان توقف العدوان".

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