نجوم حضروا حفل عشاء موسم الرياض .. من بينهم محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي وكريستيانو رونالدو

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ميرنا وليد - بيروت - نشر رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، مقطع فيديو عبر صفحته، يكشف من خلاله عن النجوم الذين يشاركون فى حفل افتتاح موسم الرياض، حيث أقام لهم حفل عشاء حضره مجموعة كبيرة من النجوم العرب والعالميين فى جميع المجالات.
وظهر من الممثلين والفنانين المصريين والعرب في الفيديو كل من الممثل أحمد عز ومحمد هنيدي وأشرف عبد الباقي ومحمد أنور وعمرو يوسف ونانسي عجرم وأصالة ورابح صقر ومحمد حماقي.
وأما بالنسبة للنجوم العالميين الذين حضروا حفل العشاء في السعودية احتفالا بافتتاح موسم الرياض، فهم الملاكم مايك تايسون ورونالدو وكريستيانو رونالدو وسلمان خان.
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