شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج الإيرانى أصغر فرهادى يترأس لجنة تحكيم مهرجان Les Arcs السينمائى فى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم اختيار المخرج الإيراني الشهير أصغر فرهادي رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان Les Arcs السينمائي الخامس عشر، المقرر عقده في ديسمبر المقبل في منتجع Les Arcs للتزلج الشهير عالميًا في قلب جبال الألب الفرنسية.

المخرج الحائز على جائزة الأوسكار مرتين سيقود لجنة التحكيم لاختيار أفضل فيلم أوروبي في نسخة هذا العام من المهرجان.

بدأ المخرج السينمائي وكاتب السيناريو والمنتج فرهادي، 51 عاماً، مسيرته الإخراجية بفيلم “الرقص في الغبار” عام 2002.

بعد نجاح فيلم "عن اللي" (2009) الذي فاز عنه بجائزة الدب الفضي لأفضل مخرج في برلينالة، نال فرهادي شهرة دولية وإشادة من النقاد بفيلم "انفصال" (2011)، حيث حصل على ما لا يقل عن 70 جائزة، بما في ذلك جائزة الأوسكار وجائزة سيزار لأفضل فيلم أجنبي.

ثم غادر إيران إلى فرنسا لتصوير فيلم "الماضي" (2013)، الذي فاز بجائزة بيرينيس بيجو لأفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي عام 2013.

عاد إلى إيران ليخرج فيلم "البائع" (2016)، الذي عرض لأول مرة في مسابقة مهرجان كان السينمائي 2016، حيث فاز الفيلم بجائزة أفضل سيناريو وأفضل ممثل (شهاب حسيني). حقق الفيلم أكبر نجاح لفرهادي وحصل على جائزة الأوسكار الثانية في حياته المهنية.

فاز فيلمه الأخير "بطل" (2021) بالجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي 2021.

يعد مهرجان Les Arcs السينمائي حدثًا ثقافيًا كبيرًا يسعى إلى تعزيز تنوع السينما الأوروبية واكتشاف المواهب العديدة في القارة.

يقع المهرجان في قلب جبال الألب، في واحدة من أجمل مناطق التزلجفي العالم، ويشكل فرصة للاستمتاع بأول عروض الثلوج والأفلام على مدار اليوم بحضور المخرجين والممثلين.

يعد مهرجان آركس السينمائي أيضًا مهرجانًا ملتزمًا اجتماعيًا، حيث تقع القضايا الاجتماعية في قلب برامجه. وستكون المناقشات حول المساواة بين الجنسين والتحول البيئي في السينما في قلب المهرجان.

هذا العام، ستكون هولندا في دائرة الضوء بالأفلام والمواهب الهولندية. وموضوع المهرجان هذا العام هو "السينما كعلاج: الصحة النفسية أمام الشاشة وخلفها".

ومع اختيار أكثر من 100 فيلم للعرض في أقسام مختلفة، ستقام الدورة الخامسة عشرة لمهرجان Les Arcs السينمائي في الفترة من 16 إلى 23 ديسمبر.