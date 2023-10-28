شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى أول الحاضرين فى عزاء خال محمد ومحمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على تقديم واجب العزاء للفنان محمد محمود عبد العزيز فى خاله والمقام بمسجد الشرطة وسط حضور عدد من الأصدقاء والأقارب.

وكان الفنان محمد محمود عبد العزيز أعلن عن وفاة خاله، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، حيث نعاه قائلا: "خالى العزيز ناجى زويد فى ذمة الله مع السلامة يا خال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لِلَّهِ وَإِنَّا إليه راجعون".

يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز كان مسلسل "حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.