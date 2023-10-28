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شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى وريمون مقار ووليد سعد فى عزاء خال محمد وكريم محمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر
وكان الفنان محمد محمود عبد العزيز أعلن عن وفاة خاله، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، حيث نعاه قائلا: "خالى العزيز ناجى زويد فى ذمة الله مع السلامة يا خال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لِلَّهِ وَإِنَّا إليه راجعون".
يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز كان مسلسل "حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.
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