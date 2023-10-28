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إيهاب فهمى وريمون مقار ووليد سعد فى عزاء خال محمد وكريم محمود عبد العزيز

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القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان إيهاب فهمي والمنتج ريمون مقار والفنان شريف باهر والملحن وليد سعد والمايسترو عادل عايش على تقديم واجب العزاء للفنانين محمد وكريم  محمود عبد العزيز فى وفاة خالهما والمقام بمسجد الشرطة بالدراسة.

 

وكان الفنان محمد محمود عبد العزيز أعلن عن وفاة خاله، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، حيث نعاه قائلا: "خالى العزيز ناجى زويد فى ذمة الله مع السلامة يا خال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لِلَّهِ وَإِنَّا إليه راجعون".

 

يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز كان مسلسل "حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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