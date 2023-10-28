ميرنا وليد - بيروت - بدأ منذ ساعات عزاء خال الممثل المصري محمد محمود عبد العزيز وشقيقه كريم بمسجد الشرطة بالدراسة الذي توفي يوم الثلاثاء الماضي.

وكان محمد محمود عبد العزيز أعلن وفاة خاله وكتب عبر خاصية الحالة في حسابه: "خالي العزيز ناجي زويد في ذمة الله.. مع السلامة يا خال.. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لِلَّهِ وَإِنَّا إليه راجعون".

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل يوم الأربعاء بمسجد عمر مكرم، بحضور محمد محمود عبد العزيز بينما غاب شقيقه كريم محمود عبد العزيز عن الحضور كما حضر الجنازة الممثل المصري إيهاب فهمي.

كانت هذه تفاصيل خبر كريم محمود عبد العزيز وشقيقه محمد يستقبلان المعزين في وفاة خالهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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