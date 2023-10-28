بالفيديو - هكذا علق أحمد سعد على أحداث غزة الأخيرة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري أحمد سعد مقطع فيديو تظهر به لقطات من استمرار الهجمات على قطاع غزة من قبل العدوان الإسرائيلي، وعلق أحمد سعد على الفيديو قائلا "فلسطين بتنهار يا رتني وسطيهم"

من ناحية أخرى، كشف الفنان أحمد سعد عن أن موقع "يوتيوب" قام بحجب أحدث كليباته الغنائية "غصن الزيتون"، وهي الأغنية التي أهداها للشعب الفلسطيني.



وكتب أحمد سعد عبر حسابه: "معلش الفيديو اتشال من على اليوتيوب لظروف خارج إرادتي وخارج حريتي، بس نزلته تاني النهارده على صوره فقط، والفيديوهات جوه القلوب لا يمكن تتشال أبدا".

وتقول كلمات أغنية "غصن الزيتون":

غصن الزيتون بدل ما بيغطينا دا متغطى دم

و الطفل شايل لعبته

وفى قلبه شايل ألف هم

داير بيكتب على الحيطان أرضي أهم

و الأقصى نادى و صوته فى نبرة ألم

ومابين شهيد و ما بين جريح

بكى محمد و المسيح

القدس راجعة لأهلها

بنقولها بالعربى الفصيح

بلد الجدود و في ورثنا

أراضينا تطرح عزمنا

مقاومة حتى الانتصار

الأقصى نفدي بدمنا

جاوبوا يا ناس

فين الضمير

العدل ليه مبقاش بخير

الاحتلال لو مهما طال

الانتصار هو النصيب

جاوبوا يا ناس

فين الضمير

العدل ليه مبقاش بخير

الاحتلال لو مهما طال

الانتصار هو المصير

هو المصير