محمد هنيدي يتضامن مع غزة بآية قرآنية

ميرنا وليد - بيروت - عبر الممثل المصري محمد هنيدي عن تعاطفه مع أهالي غزة بعد الاحداث الاخيرة التي حصلت مساء أمس من قطع الكهرباء والانترنت، استعدادا للاجتياح البري.



وكتب محمد هنيدي: "تخيل دلوقتي كل اب او ام قاعدين حاضنين عيالهم في ظلام دامس .. بيحاولوا يطمنوهم ويخففوا عنهم الرعب من أصوات الانفجارات .. مش عارفين الانفجار الجاي ممكن يبقى فين .. مش عارفين هل هيقدروا يشوفوا النور والصبح تاني ولا لأ، حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ".

ومن ناحية أخرى، شارك هنيدي في حفل عشاء أقيم على هامش افتتاح موسم الرياض في نسخته الخامسة إلى جانب العديد من الممثلين أحمد عز وأصالة ونانسي عجرم ومحمد حماقي وبيومي فؤاد وأشرف عبد الباقي وعمرو يوسف والنجم الهندي سلكان خان وغيرهم من النجوم.

