غادة عبد الرازق تريند ..والسر زواج طلقيها من جميلة

ياسر رشاد - القاهرة - احتل اسم النجمة غادة عبد الرازق صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة منذ ساعات، وذلك عقب أعلن ارتباط طلقيها مدير التصويرهيثم زنيتا بفتاة من خارج الوسط الفني، وذلك بعد انفصالهما منذ أشهر.

إذ نشر مدير التصوير هيثم زنيتا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صور له مع خطيبته الجديدة دون أن يكتب أي معلومة عنها.

من هو هيثم زنيتا

هيثم زنيتا مدير تصوير مشهور، شارك في أعمال درامية كثيرة، بالإضافة إلى كليبات غنائية ومن أبرزها فيديو كليب المطربة أصالة نصري الذي حمل عنوان "شامخ"

بدأت قصة تعارف هيثم وغادة على بعضهما في كواليس مسلسل "حكاية حياة" عام 2013، كما شاركها بالتصوير في عدد من الأعمال الأخرى، التي لعبت بطولتها غادة ومنها: مسلسل سلطانة المعز، ومسلسل لحم الغزال، وفيلم ليلة البيبي دول.

شاركها أيضا العمل كمدير تصوير في عدد من الأعمال الدرامية الأخيرة، منها مسلسل "سلطانة العز" الذي عُرض في دراما رمضان 2020، حيث تزوجا خلال كواليس تصوير هذا المسلسل.

تفاصيل في حياة غادة عبد الرازق

ولد غادة عبد الرازق بقرية كفر صقر بالجيزة في 6 يوليو1970 حيث أنها تبلغ من العمر 53 عاما.

تلقت غادة عبدالرازق تعليمها بمدراس القاهرة، ثم التحقت بكلية العلوم قسم الحاسب الآلي، وحصلت على درجة البكالوريوس

تزوجت عدة مرات كان أولهما من رجل الأعمال السعودي عادل قزاز وأنجبت منه ابنتها الوحيدة "روتانا"، ثم تزوجت للمرة الثانية من رجل أعمال من بورسعيد، ولكن زواجهما لم يكتمل بسبب فارق السن الكبير بينهما، لتتزوج للمرة الثالثة حلمي سرحان ولكن زواجهما لم يكتمل بسبب ارتباطها بالعديد من الأعمال الفنية جعلها تنشغل عن زوجها وبيتها، ثم تزوجت بعدها من المنتج وليد التابعي عام2008 مما جعلها تتغيب عن الساحة الفنية لمدة 4 سنوات، ليتم الانفصال عام2012.

غادة عبدالرازق بدأت حياتها الفنية من خلال الإعلانات التجارية.

ثم ظهرت غادة عبدالرازق في بدايتها كدور ثاني في العديد من الأفلام والمسلسلات حيث شاركت في مسلسل "عائلة الحاج متولي "الذي كان بداية انطلاق مشوارها الفني، وتوالت بعدها مشاركتها في العديد من الأفلام والمسلسلات.

شاركت غادة عبدالرازق في العديد من الأعمال السينمائية أبرزها "جمال عبدالناصر"، "ليلة البيبي دول"، "45يوم"، "الأجندة الحمراء"، "أدرينالين"، "خلطة فوزية"، "ركلام"، "اللي إختشوا ماتوا"، "الريس عمر حرب"، "دكان شحاتة"، "كلمني شكرا"، "البلد دي فيها حكومة"، "جرسونيرة"، "حرب كارموز"، "كارما"، "حين ميسرة"، "أزمة شرف" ،"عودة الندلة"، "بون سوارية"، "إمرأة تحت المراقبة"، "90 دقيقة"، "زي الهوا"، "كف القمر".

شاركت غادة عبدالرازق في العديد من الأعمال الدرامية أبرزها"وادي فيران"، "زهرة وأزواجها الخمسة"، "طائر التمساح"، "مسألة مبدأ"، "قانون المراغي"، "ثلث الثلاثة" ،"ضد مجهول"، "مع سبق الإصرار"، "الخانكة" ، "الباطنية"، "سلطانة المعز"، "العائلة والناس"، "عائلة الحاج متولي"، "سمارة"، "أرض جو"، "الكابوس"، "اللص الذي أحبه"، "يا رجال العالم اتحدوا"، "حدوتة مرة"، "حكاية حياة"، "مسألة مبدأ"، "قانون المراغي"، "السيدة الأولى"، "محمود المصري".